В Пермском крае с 1 января 2023 года проиндексируют страховую пенсию

Фото: Пенсионный фонд России.

В отделении ПФР по Пермскому краю сообщили, что с 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8%.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 7567,33 рублей в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 123,77 рубля.

Средний размер пенсии в Пермском крае составит 19 530 рублей, а средний размер повышения - 930 рублей.

«У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации», - пояснили в краевом отделении ПФР.

С учетом произведённой индексации с 1 июня 2022 года будет обеспечен рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация превысит инфляцию на 2,6%.

Напомним, также с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены Социальный фонд России. Объединение фондов предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. На сайте ПФР открыт новый раздел о Социальном фонде России.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru