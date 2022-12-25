По факту смертельного ДТП в Пермском крае возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Смертельное ДТП произошло 24 декабря 2022 года около 08:00 в Александровском округе на 252 км автодороги Кунгур-Соликамск.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем «Грейт Вол», при совершении маневра в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво».

В результате ДТП погибли две женщины, пассажиры легкового автомобиля, еще одна пассажирка и водитель – с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По факту смертельного ДТП в отделе полиции Александровска возбудили уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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