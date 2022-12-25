Виктория Федянина из Перми вошла во вторую десятку сильнейших фигуристок России

Виктория Федянина. Фото: архив "КП"

В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. На лед местного дворца спорта вышли все сильнейшие фигуристы страны.

Пермский край представили несколько спортсменов. Наиболее успешно в турнире по парному катанию выступили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, которые по сумме двух программ заняли пятое место. Еще одна пермская пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов замкнули десятку сильнейших фигуристов России.

Чемпионами страны в этом виде программы стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Санкт-Петербурга. Следом за ними на пьедестале почета разместились их земляки АнастасияМишина и Александр Галлямов, москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В женском турнире победу одержала Софья Акатьева из Москвы, опередившая Камилу Валиеву (Москва) и Елизавету Туктамышеву (Санкт-Петербург). Пермская фигуристка Виктория Федянина завершила турнир на 15-й позиции.

Чемпионом России среди мужчина стал Евгений Семененко (Санкт-Петербург). Среди танцевальных пар победу праздновали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, представляющие Московскую и Самарскую области.

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