Виктория Федянина из Перми вошла во вторую десятку сильнейших фигуристок России

Виктория Федянина.
Фото: архив "КП"
В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. На лед местного дворца спорта вышли все сильнейшие фигуристы страны.
Пермский край представили несколько спортсменов. Наиболее успешно в турнире по парному катанию выступили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, которые по сумме двух программ заняли пятое место. Еще одна пермская пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов замкнули десятку сильнейших фигуристов России.
Чемпионами страны в этом виде программы стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Санкт-Петербурга. Следом за ними на пьедестале почета разместились их земляки АнастасияМишина и Александр Галлямов, москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
В женском турнире победу одержала Софья Акатьева из Москвы, опередившая Камилу Валиеву (Москва) и Елизавету Туктамышеву (Санкт-Петербург). Пермская фигуристка Виктория Федянина завершила турнир на 15-й позиции.
Чемпионом России среди мужчина стал Евгений Семененко (Санкт-Петербург). Среди танцевальных пар победу праздновали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, представляющие Московскую и Самарскую области.
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