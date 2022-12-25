Проект «Мост времени» в Александровске получит 80 млн рублей

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина.

Минстрой России подвел итоги федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». Для участия в нем поступили194 заявки из 66 регионов страны.

Проект из Александровска «Мост времени» вошел в число победителей конкурса и получит 80 млн рублей на его реализацию.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил, что главной целью проекта «Мост времени» является создание для жителей комфортного пространства на берегу городского пруда.

Проект «Мост времени» предполагает оборудование понтонной конструкции «купалка», кафе и мест для отдыха, спортивной и детской площадок, сцены и пирсов.

На набережной реки Лытвы появятся променад и велодорожка.

Малые города и исторические поселения Пермского края участвуют в федеральном конкурсе с 2018 года. За это время в число победителей вошли 11 территорий региона.

В течении 2022 года прошло два конкурса «Малые города и исторические поселения. В правительстве Пермского края рассказали, что для участия в первом конкурсе от Прикамья поступило пять заявок, из которых четыре стали победителями - «Набережная стихий» в Краснокамске, «Заводская набережная» в Добрянке, «Сердце парка» в Чусовом и «Кунгур. Город мастеров».

Реализация всех проектов начнется в 2023 году.

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