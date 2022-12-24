В Перми расписание четырех автобусных маршрутов изменится с 26 декабря

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 26 декабря в Перми изменится расписание четырех автобусных маршрутов. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Так, в будние дни автобус №69 начнет выезжать от остановки «Улица 1905 года» до «Микрорайона Ива» в 05:46, а по выходным — в 06:46. Технические перерывы маршрута №70 перенесут с микрорайона ива на «Улицу 1905 года».

Что касается автобуса №51, то его расписание синхронизируют с расписанием электричек и их прибытием на станцию «Пермь I». Выезжать он будет в 09:14 и 10:02.

Для автобусного маршрута №57 в будни введут дополнительное отправление от «Микрорайона Крохалева» в 06:57. Из-за этого может измениться время отправления некоторых рейсов с целью выравнивания интервалов.

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