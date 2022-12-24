В Перми из-за погоды главная новогодняя елка на эспланаде осталась без огней

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На главной новогодней елке Перми, установленной на эспланаде, отключили иллюминацию. Как сообщили в администрации города, причиной этого стало потепление.

Огни на елке и украшающем ее шатре потухли. Гирлянду решили временно отключить в целях безопасности. Температура воздуха поднялась до +2 градусов, а вместо снега пошел дождь.

Праздничные огни пообещали включить, когда температура снова станет минусовой.

Ранее мы рассказывали, что в Перми на набережной открылась резиденция Деда Мороза. Она будет работать до 8 января ежедневно с 12:00 до 19:00.

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