В центре Перми огонь охватил офисное помещение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 24 декабря произошел пожар в одном из домов по улице Петропавловской. Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как нам рассказал источник, знакомый с ситуацией, пожар произошел около 17:00 в офисном здании по адресу улица Петропавловская, 16а. Огонь охватил балкон на 5 этаже. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

В МВД информация о ЧП уточняется.

Ранее мы сообщали о пожаре в банном комплексе по улице Льва Шатрова. Там расположены «Чкаловские бани». Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

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