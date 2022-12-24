На набережной Перми 24 декабря открылась резиденция Деда Мороза

Фото: РЖД

В Перми с 24 декабря открылась резиденция Деда Мороза. Она разместилась на набережной Камы в стеклянном павильоне рядом с большой детской площадкой.

Детей и их родителей Дед Мороз и Снегурочка будут ждать ежедневно с 12:00 до 19:00. Резиденция будет открыта до 8 января. Ребята смогут рассказать стихи, спеть новогодние песни, загадать желания и сделать фотографии. Посещение резиденции бесплатное.

Ранее мы рассказывали, что во всех районах Перми появятся ледовые городки с горками. Кроме того, в рамках проекта «Ледовый сезон» можно бесплатно покататься на восьми катках. Также в городе действуют 12 лыжных баз.

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