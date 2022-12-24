Окончены поиски пермяка, который поехал на заработки в Екатеринбург и пропал

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

- Найден, жив, благодарим всех за помощь в поиске, - написали волонтеры поискового отряда «Регион 59» к записи о пропавшем 23-летнем Александре М. из поселка Сокол Пермского края.

Молодой человек, напомним, уехал на заработки в Екатеринбург 4 ноября. До 18 декабря Александр постоянно созванивался с родными, а после перестал выходить на связь. Вскоре близкие парня обратились к волонтерам и в полицию. Как сообщил "Комсомолке" источник, знакомый с ситуацией, недавно Александр вернулся в родной поселок. Причины, по которым он это сделал, носят личный характер.

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