МЧС Прикамья предупреждает о мокром снеге и гололедице

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24-25 декабря в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления: в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев. На дорогах образуется гололедица. Местами вероятны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Кстати, по словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, сегодня температура воздуха в Перми достигла уже +1,5 градусов, что всего на 0,5 градуса ниже суточного рекорда, отмеченного в этот день в 2003 г. Если рассматривать вторую половину декабря в целом, то это самая сильная оттепель с 2006 года. Теплее всего сейчас именно на юго-западе края (в Осе до +2,0 градусов).

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