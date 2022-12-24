Две женщины погибли в аварии на автодороге Кунгур-Соликамск

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В субботу, 24 декабря, около 8.00 в Александровском районе на автодороге Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. По предварительной информации главка краевого МВД, на 252 км автодороги 50-летний водитель «Грейт Вол», при совершении маневра в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на «встречку», потерял управление и врезался в грузовик «Вольво».

- В результате ДТП погибли две женщины - пассажиры кроссовера, еще одна госпитализирована. Водителю «Грейт Вол» оказана разовая медицинская помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

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