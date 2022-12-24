Названы дороги Пермского края, где чаще всего происходят ДТП с животными

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

С начала 2022 года в регионе произошло 126 ДТП с животными. В Министерстве природных ресурсов Пермского края назвали дороги, где наиболее часто происходили дорожные происшествия с участием диких зверей. Их семь:

- Пермь — Березники (Добрянский городской округ);

- Пермь — Екатеринбург (Кунгурский муниципальный и Суксунский городской округа);

- М7 подъезд к Перми (Очерский городской округ);

- М7 «Волга» (Нытвенский городской округ);

- Кукуштан — Чайковский (Пермский район и Осинский городской округ);

- Кострома — Шарья — Киров — Пермь (Сивинский муниципальный округ);

- Голдыри — Орда — Октябрьский (Октябрьский городской округ).

Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Особенно это важно в темное время суток, а также на участках, где действует предупреждающий знак «Дикие животные».

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