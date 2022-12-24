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НовостиОбщество24 декабря 2022 5:02

Из расписания Пермского аэропорта исчезли прямые рейсы в Египет

Их отменили сразу в два курортных города
Лела Минадзе

Фото: архив "КП"

Из расписания аэропорта Большое Савино убрали прямые рейсы из Перми до египетских курортов Хугарды и Шарм-эль-Шейха. Последний рейс может быть выполнен 3 января.

Причиной отмены рейсов стал запрет Иордании на пролет российских самолетов над ее территорией. Эксперты считают, что улететь из Перми в Египет не получится как минимум до марта 2023 года.

Ранее мы рассказывали, что сразу несколько авиакомпаний заявили о готовности выполнять прямые перелеты из Перми в Турцию. Они хотят получить допуски на рейсы в Стамбул и Анталью.

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