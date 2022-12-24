Из расписания Пермского аэропорта исчезли прямые рейсы в Египет

Фото: архив "КП"
Из расписания аэропорта Большое Савино убрали прямые рейсы из Перми до египетских курортов Хугарды и Шарм-эль-Шейха. Последний рейс может быть выполнен 3 января.
Причиной отмены рейсов стал запрет Иордании на пролет российских самолетов над ее территорией. Эксперты считают, что улететь из Перми в Египет не получится как минимум до марта 2023 года.
Ранее мы рассказывали, что сразу несколько авиакомпаний заявили о готовности выполнять прямые перелеты из Перми в Турцию. Они хотят получить допуски на рейсы в Стамбул и Анталью.
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