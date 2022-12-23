Жители Прикамья могут успеть принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»

Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве и Чайковском получили платежный документ, по которому они смогут осуществить рекомендуемый платеж за тепло и горячую воду за декабрь. Это позволит принять участие в акции «В Новый год без долгов!»*, участвовать в розыгрыше приятных подарков и получить списание пени.

Чтобы получить возможность выиграть приз, необходимо:

— оплатить квитанцию за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж* за декабрь до 31 декабря;

— не иметь просроченной задолженности.

Клиентам, кто полностью погасит долги за тепло и горячую воду до 31 декабря, будут списаны пени**.

В феврале 2023 года состоится розыгрыш подарков среди потребителей, выполнивших все условия акции. Определение победителей пройдет путем случайного выбора. Среди добросовестных плательщиков будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона.

Акция проходит для клиентов Пермского филиала «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве, Чайковском. Одно из обязательных условий участия – оплата тепла и горячей воды по квитанциям, выставленным расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о важности погашения всех долгов до конца уходящего года.

«Новый год принято встречать без долгов и тысячи жителей городов Прикамья уже убедились, что это еще и приятно, получив подарки. Еще больше наших клиентов смогли избавиться под Новый год не только от долгов, но и пеней», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

*Рекомендуемый платеж за декабрь 2022 г. будет сформирован и направлен клиентам до 20 декабря 2022 г. Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут зачтены в счет оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь 2022 г и отразятся в квитанции, которая выйдет в январе 2023 г.

**Не распространяется на пени, взысканные по решению суда.

Акция действует с 01.12.2022 до 31.12.2022. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Призы: 125 сертификатов торговой сети на приобретение продуктов питания. Чтобы стать участником акции, необходимо в срок проведения акции оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период.

В розыгрыше могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Акция является стимулирующим мероприятием согласно ст 9 ФЗ РФ от 13.03.2006 г, не является публичным конкурсом согласно гл.57 ГК РФ и не является лотереей, согласно ФЗ РФ от 11.11.2003г. №138-Ф3 РФ. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2023г. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2023г в офисах продажи обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено.

Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону 8 (800) 700-10-32 и (или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов»