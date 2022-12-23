Более 230 миллиардов рублей потратят на строительство объектов к 300-летию Перми

Так должна выглядеть будущая музыкальная школа в Перми. Фото: www.gorodperm.ru

На сегодняшнем заседании федерального оргкомитета по подготовке к юбилею города глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в рамках подготовки к юбилею Перми планируется возвести или реконструировать 211 объектов на сумму в 233,9 миллиарда рублей.

«Мы не скрываем, что часть объектов будут только заложены в 2023 году. «Пермь-300» – это начало реализации ряда проектов», – цитирует слова губернатора издание Business-class.

Напомним, на сегодняшнем заседании Дмитрий Махонин также попросил дополнительного финансирования на строительство инфекционки, художественной галереи и музыкальной школы. Необходимость допфинансирования связана с ростом цен на стройматериалы.

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