На трассе Пермь-Екатеринбург иномарку разорвало после столкновения с грузовиком

Фото: скриншот видео паблика ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

Утром, 23 декабря, на трассе Пермь-Екатеринбург произошла смертельная авария. Как сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю, в 8.45 на 68 километре трассы 44-летний водитель "Хендай" не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в большегруз марки "Скания".

- В результате ДТП погиб водитель "Хендай". По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили "Комсомолке" в главке краевого МВД.

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