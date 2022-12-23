Губернатор Прикамья просит выделить дополнительные средства на строительство инфекционки и галереи

Фото: permkrai.ru

Сегодня, 23 декабря, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко провел заключительный в предъюбилейном году оргкомитет «Пермь-300». Во время обсуждений глава Прикамья Дмитрий Махонин попросил Чернышенко оказать содействие в выделении дополнительного федерального финансирования на строительство нового здания Пермской художественной галереи, краевой музыкальной школы и краевой инфекционной больницы.

Необходимость допфинансирования, по словам Дмитрия Махонина, связана с ростом цен на стройматериалы. При этом, по вышесказанным объектам принимались индивидуальные решения. На строительство инфекционной больницы деньги были выделены из резервного фонда федерального правительства по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. На строительство галереи Прикамье получило дотацию, поэтому, по действующим правилам, регион не может претендовать на компенсацию удорожания проекта. Губернатор добавил, что на сегодня инфекционка построена на 40%, строительство планируется закончить в 2023 году.

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