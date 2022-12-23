К 300-летию Перми запустят экскурсионный автобус по достопримечательностям

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году к юбилею Перми появится автобус с символичным №300. Об этом сообщил Глава города Алексей Демкин в своих соцсетях.

Автобус будет ездить по регулярному экскурсионному маршруту. Во время поездки можно будет послушать аудиогид об истории Перми, достопримечательностях, знаковых местах и выдающихся земляках.

Отмечается, что автобус будет выделяться на фоне другого транспорта. Его украсят в фирменном стиле юбилея города. Купленные в автобусе билеты будут действовать в течение всего дня. Количество поездок не ограничено.

Департамент транспорта администрации Перми планирует оперативно провести торги. Ожидается, что юбилейный автобус выйдет на линию в мае.

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