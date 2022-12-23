Портфель поддержки строительной отрасли Сбербанка в Приволжье превысил 200 млрд рублей

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Портфель поддержки строительной отрасли регионов обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка превысил 200 млрд. рублей. В 2021 году проекты строительной сферы недвижимости были профинансированы Сбером на сумму более 95 млрд рублей, а за 11 месяцев 2022 года – более 122 млрд рублей. Выступая ключевым партнером застройщиков регионов, на территории Волго-Вятского банка Сбербанка введено в эксплуатацию 7,2 млн квадратных метров жилья, при этом рост вводимого в эксплуатацию жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 44%. По темпам роста ввода жилья лидируют Республика Удмуртия, Пермский край, Республика Марий Эл, Владимирская область и Республика Чувашия.

При этом в Пермском крае объем финансирования отрасли за 11 месяцев года превысил 20 млрд рублей. А площадь жилья, введенного в эксплуатацию благодаря финансовой поддержке Сбера, равен более 800 тыс квадратных метров, при этом рост темпа ввода жилья относительно аналогичного периода прошлого года составляет 50 %.

Партнеры Сбера в строительной сфере в 2022 году следовали трендам цифровой трансформации. Сервис «динамическое ценообразование для девелоперов» от партнера Сбера Straregy Partners помогает застройщикам в реальном режиме времени устанавливать оптимальные цены на квартиры в течение всего срока реализации проекта. Система анализирует порядка 30 ключевых параметров рынка, формирует конкурентное предложение по каждой квартире.

Благодаря комплексу реализованных мер по итогам 11 месяцев 2022 года более 85 тысяч семей в территориях Волго-Вятского банка Сбербанка уже улучшили свои жилищные условия, объем ипотечного кредитования составляет около 204 млрд рублей.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банк Сбербанка:

«Безусловно, строительная отрасль всегда в фокусе особого внимания Сбера. Это не только одно из приоритетных направлений бизнеса, но и возможность обеспечить качественный уровень жизни населения в регионах. От развития инфраструктуры зависят вопросы демографии, благосостояния, устойчивого развития территорий. Мы нацелены на всеобъемлющую поддержку строительной сферы. Поэтому, мы плотно взаимодействуем с компаниями отрасли, которое, уверен – работает на благо всех наших клиентов».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.