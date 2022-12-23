Пермяк уехал на заработки в Екатеринбург и пропал

Фото: поисковый отряд «Регион 59»
Бесследно исчез 23-летний Александр Митюков из поселка Сокол Пермского края. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».
Молодой человек уехал на заработки в Екатеринбург 4 ноября. На связь он перестал выходить с 18 декабря.
Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 185 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы светло-русые. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, кроссовки темно-синие с белыми полосками.
Всех, кому что-то известно о пропавшем, про звонить по телефонам 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.
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