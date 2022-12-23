Премьеру финала Первой лиги КВН, который проходил в Перми, покажут 22 декабря

Завершился сезон Первой лиги КВН. Финал проходил в Перми с участием команд «Евразия» (Челябинск), «#Отбоянет» (Екатеринбург, ФСИН России), «Сборная ВГАУ» (Воронеж), «Близкие» (Белгородская область), «Омская сборная» (Омск).

В игре также принял участие Прохор Шаляпин, Никита Джигурда, участники Высшей лиги и другие. Первой женщиной-ведущей телевизионного КВН стала уроженка Перми, актриса Марина Федункив.

На YouTube-канале «PRO КВН» видео с финала опубликуют 22 декабря в 19:00. Его также покажут на телеканале «Рифей» 31 декабря в 21:00.

Напомним, что игры лиги будут проходить в Перми до 2025 года включительно. События лиги также проходят в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию города.

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