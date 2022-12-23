Пермяка обвиняют в растлении 13 детей во Владимирской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего пермяка, которого обвиняют в совершении преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Об этом сообщили в СУ СКР по Владимирской области.

С 2018 по 2020 год мужчина переписывался в соцсетях с 13 детьми, используя псевдоним. Им он отправлял свои интимные фотографии и принуждал их делать то де самое.

Пермяка обвиняют в 35 эпизодах: по 11 преступлений, предусмотренных статьями «Насильственные действия сексуального характера», «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», а также 2 преступления по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».

Собрано достаточно доказательств. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый свою вину не признал.

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