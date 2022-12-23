В Пермском крае на выходных потеплеет до +2 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье на выходных будет теплая погода с большим количеством осадков. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В регион придет оттепель до +2 градусов. Также ожидается сильный ветер и образование гололедицы.

В субботу, 24 декабря, пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем составит -3…+2 градуса. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Порывы могут достигать 15 м/с.

В воскресенье, 25 декабря, облачно. Пройдет снег. Температура немного понизится -5…0 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

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