Пермякам покажут «Настоящего Щелкунчика»

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Какой же Новый год без «Щелкунчика»? Вот и у пермяков будет возможность насладиться этим балетом в виде мультимедийного ледового шоу. «Настоящий Щелкунчик» - современное и удачное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана. Динамика и красота фигурного катания на коньках, яркие костюмы, чарующая музыка и световое мультимедийное шоу объединились, чтобы поведать взрослым и детям светлую историю о том, как важно верить в чудеса.

Хореограф-постановщик Никита Михайлов привлек к участию в проекте действующих спортсменов по фигурному катанию - представителей лучших московских школ, победителей мировых спортивных первенств по фигурному катанию: ярких, молодых, голодных до признания, способных каждым представлением доказывать себе и зрителям силу своего духа и таланта. Также, в постановке задействованы артисты оригинального жанра: профессиональные акробаты и солисты мировых ледовых шоу.

В основе музыкального оформления авторская переработка классического произведения П.И. Чайковского, а также совершенно новые инструментальные композиции и авторские песни, которые уже полюбились зрителям спектакля. В озвучке приняли участие популярные артисты: музыкант, актер театра и кино Александр Устюгов, певица Мариам Мерабова и солистка мировых мюзиклов Теона Дольникова.

Музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» - невероятное зрелище для всей семьи, в котором органично соединились традиции классического театра и актуальные тенденции мировой индустрии развлечений. В рамках премьерного тура шоу посетило города Европы, России и Азии. Представление вызвало восторг у более 100 тысяч зрителей, о чем свидетельствуют положительные отзывы в социальных сетях по официальному хэштегу мероприятия #НастоящийЩелкунчик.

УДС «Молот»,

Ул. Лебедева,13

6 января в 12.00 и 16.00 (0+)

Билеты: 600 - 2 500 руб.