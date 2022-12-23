В центре Перми сносят кафе «Марья»

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В Перми демонтируют здание кафе «Марья» по улице Ленина, 70б. Об этом сообщает Business class.

Этой осенью кафе и участок под ним перешли в муниципальную собственность. Судебное разбирательство по изъятию продолжалось с 2020 года. Пермские власти хотели выкупить кафе за 10,9 млн рублей, но собственник требовал 25,9 млн. В результате Краевой арбитражный суд установил стоимость в 14,6 млн рублей.

Кафе перестало работать с 31 октября. Его сносят для строительства квартального проезда на участке от улицы Ленина до Пермской. Отмечается, что на эти цели средства в бюджете на 2023-25 годы не заложены.

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