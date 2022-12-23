С 2023 года в Перми с неплательщиками за парковку будут бороться по-новому

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Перми придумали, как будут выявлять тех, кто не платит за парковку. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира. Надзор будет ужесточен с 2023 года.

Управу нашли на водителей, которые занимают платное место, закрывают номера и оставляют машину, так и не оплатив парковку. «Я категорически не приемлю ситуации, когда кто-то прикрывает номера визитными карточками или медицинскими масками, пытаясь избежать оплаты», — заявил мэр города.

Со следующего года специалисты будут ходить и вручную открывать номера. Дальше эти номера сфотографируют и закроют обратно. «Граждане будут играть в лотерею — либо все-таки оплатить парковочное место, либо заплатить штраф», — добавил Алексей Демкин.

Напомним, что первые платные парковки появились в Перми в 2016 году. Стоимость за час составляет 20 рублей. При этом с конца ноября появилась новая тарифная зона №102, где установлена повышенная стоимость парковки — 30 рублей за час. В зону включены самые загруженные участки города.

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