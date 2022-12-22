В Перми вместо павильонов напротив ЦУМа установят арт-объект

Напротив ЦУМа планируют установить новый арт-объект. Архивное фото. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У павильона, что стоит на Компросе, 25, не очень давно сменился владелец. Из-за необходимости реконструировать внутриквартальную дорожную сеть мэрия изъяла его у трех собственников. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», изначально власти хотели выкупить здание за 39 млн, но бизнесмены не согласились. В ходе судебных тяжб выкупная стоимость увеличилась до 47,3 млн. Недавно мэрия завершила процедуру изъятия павильона: все размещавшиеся в нем магазины и офисы уже закрыты.

Как сообщил во время прямого эфира ВКонтакте глава города Алексей Дёмкин, после ликвидации объекта, место, на котором он располагался, будет благоустроено. Один из возможных вариантов – там установят новый арт-объект.

- Мы ведем переговоры с одним крупным предпринимателем, - рассказал Дёмкин. - Он выразил желание увековечить там свою фамилию, сделав подарок для города Перми в преддверии его 300-летнего юбилея. Когда мы финализируем эти переговоры, я с удовольствием озвучу его имя.

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