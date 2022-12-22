Пермякам разрешили запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Пермякам оставили новогодние фейерверки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Москвичам запретили запускать фейерверки в новогоднюю ночь – после 23 часов это уже будет нарушением закона «О тишине». Пермякам повезло больше. Как рассказал полковник внутренней службы, заместитель начальника ГУ МЧС России Вадим Попов, запрещать фейерверки в новогоднюю ночь власти региона не собираются. Главное, на что они обращают внимание, – чтобы их запускали с соблюдением правил пожарной безопасности. Так, фейерверки и петарды можно запускать, но только на улице. Не с балкона и даже не из открытого окна, а именно на улице. Дома разрешили зажигать только бенгальские огни и хлопушки.

Если кого-то потянет покуражиться, и он запустит хлопушку с балкона, а этот момент заснимет кто-то из прохожих или соседей и передаст запись в МЧС, то придется раскошелиться на штраф. А они нынче подросли для физлиц – от 5 до 15 тысяч рублей.

- Обязательно проверьте целостность и исправность гирлянд, которые вы планируете включать дома в новогодние праздники, - подчеркнул Попов. – Если будете уходить из дома, выключайте их из розеток. Также не оставляйте с включенной иллюминацией дома своих детей без присмотра, даже на короткое время.

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