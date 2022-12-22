МЧС Прикамья предупредило водителей о гололеде на дорогах 23 декабря

Быть внимательными нужно и пешеходам: гололед скрывается под снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют в Пермском крае неблагоприятные условия. Так, по данным Пермского ЦГМС, с 8 вечера 22 декабря до 8 вечера 23-го в отдельных районах снова будет наслоение изморози на проводах, линиях электропередач и ветках деревьев, а на дороге гололедица и снежный накат. Ночью в северных районах края возможен мокрый снег.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и повышение аварийности на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

1. не стоять и не парковать авто рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач;

2. при авариях на электросетях нужно обесточить все приборы и соблюдать требования пожарной безопасности;

3. водителям - соблюдать скоростной режим и выбирать его с учетом дорожного покрытия, резко не маневрировать и не тормозить, соблюдать дистанцию;

4. пешеходам – ходить осторожно (под снегом может скрываться лед), быть особенно внимательными на зебре.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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