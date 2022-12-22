Рабочие выезды по районам города в 2022 году Алексей Дёмкин завершил в Новых Лядах

Фото: Администрация Перми.

В 2022 году глава Перми Алексей Дёмкин совершил рабочие выезды во все районы города. В их ходе он проводил инспекцию объектов, которые обновляют на средства национальных проектов или в рамках подготовки к 300-летию Перми. Финальной точкой инспекций главы города в этом году стал поселок Новые Ляды.

«У поселка особое расположение, но его отдаленность от центра не должна влиять на качество жизни людей. В каждом районе Перми должны быть безопасные дороги, благоустроенные дворы, доступные социальные объекты, современные места досуга и отдыха. Такие приоритеты в развитии городские и районные власти ставят перед собой», – считает Алексей Дёмкин

В поселке сейчас реализуется инновационный проект по строительству технополиса «Новый Звёздный». Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что реализация крупных инвестиционных проектов должна проводиться синхронно с развитием социальной инфраструктуры.

От образования…

Первой точкой рабочего выезда стала строительная площадка нового корпуса Техно-школы им. Савиных. В марте 2023 года школа отметит 60-летие со дня образования. Сейчас в ней обучается более 1,1 тысяч человек, открыто 44 класса, 3 из которых – коррекционные. В рамках федерального проекта в 2022 году в школе созданы два инженерных авиакласса. В них готовят инженерные кадры по востребованным направлениям экономики, в том числе и в авиационной отрасли Пермского края.

Новый четырёхэтажный корпус рассчитан на 1050 мест. Это будет первая школа в крае, которая построена в формате государственно-частного партнёрства краевых властей и ПАО «Сбербанк». Строительство должно завершиться в марте 2023 года, но подрядчик идёт с опережением графика, фактически школа уже готова, с четвёртой четверти планируется начать учёбу.

«Ученики, их родители, преподаватели – все с нетерпением ждут начала обучения в новом корпусе школы. Здесь будет самое новое и современное оборудование, что поможет улучшить учебный процесс и дать качественное образование детям», - поделилась мнением с главой Перми директор школы Тамара Фадеева.

…к развитию спорта

Затем Алексей Дёмкин посетил дом спорта, который был недавно передан в муниципальную собственность предприятием «Протон-ПМ». На его базе планируется создать спортивный кластер «Комета», в котором можно будет заняться восемью видами спорта, ключевым станет баскетбол.

В кластер также войдут школа-интернат на 330 мест, стадион, тренажёрный и игровой залы, бассейн, круглогодичный каток, медико-восстановительный центр.

По словам председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегина, планируется, что в будущем комплекс станет тренировочной базой сборной России по баскетболу 3х3, там же будет организована академия баскетбола международного уровня.

В формате личного общения

В конце рабочего выезда глава Перми Алексей Дёмкин встретился с жителями Новых Лядов и ответил на их многочисленные вопросы. Встреча состоялась в общественном центре поселка.

Алексей Дёмкин обсудил с с ее участниками необходимость установки остановочного павильона на конечной остановке автобусов №34, №61, также появятся новые таблички на остановках «Парма» и «Поликлиника».

Жители микрорайона также поинтересовались у главы города о продолжение развития экотропы, созданной в 2021 году в рамках конкурса социально значимых проектов «Город – это мы». Алексей Дёмкин сообщил, что в рамках ее благоустройства летом 2023 года на ней установят лавочки для отдыха.

Также глава Перми сообщил о планах по асфальтированию дороги на ул. Ключевой. Кроме того, завершится ремонт сквера «Мемориал Победы».

Интересовал присутствующих и ремонт библиотеки №37. Алексей Дёмкин отметил, что в учреждении культуры отремонтируют помещения и входную группу, а также установят новые компьютеры.

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