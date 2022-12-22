В Перми для пациентов детских больниц стартовал проект «Театральная неотложка»

Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края.

Сразу в двух филиалах «Детской клинической больницы им. Пичугина» в Перми прошли показы спектакля «Три волшебные вещи Бефаны» для детей, которые по состоянию здоровья вынуждены находиться на лечении в стационаре. Это стало возможно благодаря открытию нового сезона проекта «Театральная неотложка». (0+)

Спектакль «Три волшебные вещи Бефаны» познакомил детей с удивительными феями Бефанами. В этой новогодней истории две Бефаны, живущие по соседству, не сразу находят общий язык. Несмотря на массу разногласий, из-за которых постоянно возникают смешные и курьезные ситуации, работу свою в новогоднюю ночь они непременно выполнят.

Маленькие зрители активно участвовали в жизни Бефан и получили очень полезные подарки. Сотрудники больницы подготовили для ребят фруктовые мешочки. Как известно, здоровый рацион каждого человека должен включать в себя не менее пяти порций овощей и фруктов.

Общее мнение о прошедших событиях выразил главный врач «Детской клинической больницы им. Пичугина» Дмитрий Бондарь, который выразил огромную благодарность актерам «Театральной неотложки». Они в очередной раз подарили сказку и прекрасное настроение маленьким пациентам. На импровизированную сцену вышли знаменитые артисты, в том числе заслуженная артистка России Елена Старостина

«От спектаклей все восторге - и взрослые, и дети. Ярко, насыщенно, поучительно, а самое главное, с юмором! Актеры - настоящие профессионалы. Во время спектакля они не только создают добрую и сказочную атмосферу, но и обращаются к детям, вовлекая их в действия, происходящие на сцене. Для юных пациентов, находящихся на лечении на дневном стационаре, спектакли - настоящий праздник и эмоциональная разгрузка от рутинных будней в больнице», - говорит Дмитрий Бондарь.

Проекту «Театральная Неотложка» скоро исполнится 11 лет. За все это время артисты побывали в самых разных уголках Пермского края.

«Каждый год мы открываем для себя новые точки для встречи с маленькими жителями Прикамья, которые по тем или иным причинам попали в трудную жизненную ситуацию. Порою о встречах с детьми невозможно говорить без слез, но главное, что после наших приездов жизнь детишек становится чуточку лучше, светлее. А это самое важное для нас», - считает административный руководитель проекта «Театральная неотложка» Борис Гилев.

Главный врач «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Пермского края Юлия Власова уверена, что создание общих ценностей, таких как сохранение здоровья, начинается с детства.

«В своей деятельности мы большое внимание уделяем маленьким пермякам. В прошедшем году мы объединили усилия с медицинскими организациями, волонтерами и актерами нашего города, чтобы подарить позитивные эмоции детям. Участие в проекте «Театральная неотложка» стало для нас доброй традицией», - говорит Юлия Власова.

Проект «Театральная неотложка» является уникальным творческим проектом, который придумала и воплотила творческая команда Пермского Дома Актера. Профессиональные пермские актеры и режиссеры создают спектакли для детей и представляют их в детских больницах, домах ребенка, коррекционных школах-интернатах Перми и Пермского края.

Проект реализуется при поддержке «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Пермского края, Министерства здравоохранения Пермского края и Союза театральных деятелей России. Инициатива «Здоровье детей» является частью нацпроекта «Демография», который предусматривает всесторонние мероприятия для детей в возрасте до 18 лет, включая информирование о профилактике возникновения и развития заболеваний.

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