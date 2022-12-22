Спутниковое ТВ МТС увеличило число тематических каналов для пермяков

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МТС добавил в пакеты Спутникового ТВ восемнадцать новых тематических телеканалов. Новые телеканалы появятся на всех действующих тарифах, абонентская плата для подписчиков не изменится. Основной акцент в расширении контентной линейки делается на фильмовые и семейные телеканалы.

«Впереди нас ждут длинные новогодние праздники. Многие из нас проведут их за городом, на даче, где спутниковое ТВ один из основных развлекательных каналов. Мы расширяем возможности наших абонентов, стараемся отвечать на разные запросы, расширяя канальный план. Тем самым стараемся, чтобы наши абоненты провели предстоящие дни интересно, с пользой для себя», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Во всех подписках появятся: «DetectiveJam» - «детективный» телеканал собственного производства МТС, «Блокбастер» - с мировыми и отечественными хитами, «Кинопоказ» с зарубежными фильмами, «Камеди» с комедиями со всего света, «Bolt» -телеканал для суровых мужчин и их «боевых подруг».

Познавательно-развлекательные телеканалы о природе и удивительном мире, в котором мы живем - «Живая планета», «Zooпарк», «Телепутешествия» - украсят семейный досуг. Еще один телеканал собственного производства МТС «FamilyJam» поможет интересно провести время детям и родителям.

Благодаря включению новых каналов линейка основных пакетов Спутникового ТВ МТС расширится до более 260 телеканалов.