Рейс Москва — Пермь задержали из-за ледяного дождя

Фото: Олег Укладов

Ледяной дождь в Москве стал причиной задержки рейса до Перми. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

Вылет из Шереметьево был запланирован 22 декабря в 08:22. Из-за погодных условий его перенесли на 14:30. Рейс SU1395 выполняла авиакомпания «Аэрофлот».

Напомним, что Пермскому краю тоже угрожали ледяные дожди, но они обошли его стороной. Зато в регионе продолжатся снегопады. Также ожидаются резкие температурные скачки. За 1,5 уток перепады составят 20 градусов. В ночь на пятницу 23 декабря температура опустится до -25, а уже к вечеру поднимется до 0.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65