Банк «Открытие»: 53% жителей ПФО надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Большинство жителей округа намерены экономить деньги и копить их в 2023 году. 70% не планируют брать кредиты. 53% надеются, что их личный 2023 год окажется лучше 2022-го. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

72% респондентов намерены экономить деньги в 2023 году (44% скорее всего будут, 28% точно будут). Лишь 8% заявили, что не будут экономить деньги (7% скорее всего не будут, 1% точно не будет). Каждый пятый (20%) затруднился ответить на этот вопрос. 71% жителей ПФО хотят сберегать деньги в будущем году (44% скорее всего будут, 27% точно будут). Лишь 9% заявили, что не будут копить деньги (6% скорее всего не будут, 3% точно не будут). 19% опрошенных затруднились ответить.

21% опрошенных считают, что станут в 2023 году богаче. 16% полагают, что в новом году станут беднее. 29% ответили, что их финансовое положение в 2023 году не изменится. 34% затруднились ответить на этот вопрос. 70% жителей округа не собираются брать в 2023 году никаких кредитов. В планах на 2023 год у 15% - взять потребительский кредит. 6% намерены брать ипотеку, 9% - автокредит.

Среди основных крупных покупок, запланированных на 2023 год (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), жители Приволжского федерального округа называли траты на ремонт (24%), приобретение автомобиля (19%), крупной бытовой техники (13%), покупку квартиры или гаража (еще 13%). Потратить крупную сумму на обучение намерены 9%, 8% хотят обзавестись загородным жильем. При этом 34% не планируют совершать в будущем году никаких крупных покупок.

53% опрошенных надеются, что 2023 год окажется для них лучше, чем 2022-й. При этом 37% считают, что новый год будет таким же. По мнению 10%, их личный 2023 год будет хуже, чем 2022-й. Себе и другим жители ПФО желают в 2023 году прежде всего здоровья (80%), мира и согласия (39%), больше денег (38%), душевного спокойствия и равновесия (36%), семейной идиллии (23%), хорошей работы (18%), счастья (17%), любви (16%) и путешествий (10%).

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 12-15 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.