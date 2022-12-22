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НовостиОбщество22 декабря 2022 10:59

Пермских перевозчиков оштрафовали на 70 миллионов

Лишь 17% смогли оспорить наказание в суде
Екатерина Яганова
Перевозчиков штрафовали и за проезд остановок.

Перевозчиков штрафовали и за проезд остановок.

70 миллионов рублей выплатили пермские перевозчики за нарушения условий контрактов за 2020-2022 годы. Как сообщает гортранс, штрафы были выписаны за несоблюдение расписания, отсутствие аудиоинформирования пассажиров, проезд остановок, неработающие приборы климат-контроля и другие нарушения. При этом лишь 17% штрафов удалось оспорить в суде.

Как отмечают в гортрансе, контрольно-ревизорская служба проверяет, как работают перевозчики на линии регулярно. Также в обязательно порядке проверяется и учитывается информация, которую сообщают пассажиры.

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