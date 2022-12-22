Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 21 декабря 2022 года основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем. На пожарах есть травмированные, погибших нет.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 21 декабря 2022 года на территории Прикамья 191 профилактическая группа в составе 433 человек осуществила 2176 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3532 человека, распространили 2599 памяток.

За истекшие сутки 21 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 8 пожаров на территориях Перми, Добрянского, Березниковского, Чайковского, Соликамского, Куединского, Кунгурского и Кизеловского округов.

Один из пожаров произошел вечером 21 декабря 2022 года в деревне Союз Куединского округа. Сообщение об загорании одной из бань населенного пункта поступило в 18:28. Для ликвидации пожара прибыли силы и средства силы и средства 89 пожарно-спасательной части поселка Куеды и муниципальной пожарной охраны села Большой Гондыр в составе 7 человек личного состава и 2 единиц техники.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава пожарно-спасательных подразделений от огня спасены расположенные рядом с местом пожара: дом, гараж, сарай и строение. Локализация пожара произошла в 18:46, ликвидация горения - в 18:47. Приблизительная площадь пожара составила 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - сообщили нам в МЧС по Пермскому краю.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

Очагами загораний 21 декабря 2022 года в Пермском крае стали: частные жилые дома - в Чайковском, Соликамском, Добрянском и Березниковском округах; баня - в Куединском округе; неэксплуатируемые строения - в Индустриальном районе Перми и Кизеле.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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