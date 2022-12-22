В Прикамье начались проверки из-за роста цен на дизельное топливо

Фото: Фокин Алексей
Пермское УФАС проверяет дочернюю компанию «Лукойла» из-за подорожания дизельного топлива. Ее подозревают в нарушении Закона о защите конкуренции и установлении монопольно высокой цены.
О проверках сообщил руководитель Пермского управления ФАС Александр Плаксин во время брифинга. Он отметил, что цены на дизельное топливо с середины сентября выросли на 10%. В связи с этим жители начали активно жаловаться.
Сейчас проводятся проверки, по итогам которых будет принято решение о возбуждении антимонопольного дела.
Напомним, что ранее дочку «Лукойла» оштрафовали на 650 тысяч рублей из-за установления в прошлом году необоснованных цен на бензин АИ-92 и АИ-95.
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