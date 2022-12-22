В прокат вышел снятый в Пермском крае фильм «Чук и Гек»

Фото: кадр из трейлера к фильму «Чук и Гек. Большое приключение»

За неделю до одного из главных праздников на экраны вышла новогодняя сказка «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) режиссера Александра Котта. Фильм был снят в Пермском крае по мотивам одноименного рассказа Аркадия Гайдара.

Действие картины происходит в 1939 году. По сюжету два брата вместе с мамой отправляются в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы встретить Новый год, но планы резко рушатся. В результате герои оказываются в глубокой тайге. Маму мальчиков сыграла актриса Юлия Снегирь, а папу — Владимир Вдовиченков.

Зрители смогут не только погрузиться в атмосферу праздника, но и увидеть на экранах знакомые виды: поселок Усть-Койва, окрестности Губахи, Крестовую гору и а также Шумихинские скалы.

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