Как открыть свой интернет-магазин

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Вопреки сформировавшемуся мнению, запуск своего интернет-магазина не всегда требует много затрат, финансовых и временных. Благодаря сервисам цифровой трансформации, которые предлагают банки своим клиентам, этот процесс значительно сократился.

Давайте разберемся, с чего начать открытие своего онлайн-магазина.

Во-первых, необходимо зарегистрировать ИП. В настоящее время это возможно сделать в пару кликов без долгих стояний в очереди. Для этого есть несколько вариантов:

- онлайн через личный кабинет банка;

- самостоятельно направить документы в ФНС для регистрации бизнеса;

- в офисе банка. Документы для регистрации бизнеса будут сформированы и направлены в ФНС онлайн.

Индивидуальный предприниматель освобожден от бухгалтерского учета, что особенно важно на первых порах. К тому же упрощенная система налогообложения ИП понятна и проста - вы платите 6% со своих доходов. При этом делать печать ИП совсем не обязательно.

Далее не забудьте про открытие расчетного счета, который необходим для подключения интернет-эквайринга и обработки онлайн-платежей, и конечно же, про сам эквайринг, который необходим для приема платежей с карт и электронных кошельков. Также любой интернет-магазин, принимающий оплату наличными или с помощью банковских карт, должен подключать услуги онлайн-кассы, которую можно арендовать. Комиссия за предоставление услуг по аренде зависит от сервисов и может снижаться при росте оборота.

Следующий шаг – создание сайта магазина. Для легкого старта совсем не нужно прибегать к услугам целой армии программистов и дизайнеров или отдавать проект фрилансеру. В интернете существует множество сайтов-конструкторов, способных бесплатно или за совсем небольшую плату собрать для вас веб-страничку. Для того чтобы наполнить сайт профессиональными фотографиями, не нужна студийная съемка с привлечением фотографа. Вы вполне можете обойтись фотобанками, которые предоставляют качественный контент для визуализации. При большом количестве свободного времени вы можете и вовсе не платить, а взять бесплатные фотографии в интернете, не нарушая при этом авторских прав.

Далее - закупка товара. Это отдельная статья расходов. Вы сами определяете для себя стратегию и ассортимент. Товар на продажу можно приобретать у поставщика напрямую или работать по предзаказу - по количеству готовых откликов от клиентов. На следующем шаге следует спрогнозировать, какие деньги будут заложены на доставку товара от поставщика до вас с учетом того, что штаб-квартирой вашего магазина на первых порах будет ваша личная жилплощадь. Паковать товар вы тоже будете самостоятельно.

При старте своего дела важны не столько деньги, сколько четко продуманная бизнес-стратегия и внимание к деталям. Например, Сбербанк предлагает малому бизнесу онлайн-сервисы, которые могут заметно облегчить ведение бизнеса, от регистрации ИП до создания своего сайта.

Начинайте с малого, и со временем вы, может быть, построите свою бизнес-империю.