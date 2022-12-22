Подрядчикам двух районов Перми снизили оплату по контрактам за некачественную уборку снега

Фото: Администрация Перми.

В администрации Перми состоялось заседание штаба по благоустройству с участием подрядчиков, городской и районной прокуратур, ИГЖН Пермского края, специалистов управления ГИБДД. Руководители районных администраций отчитались об уборке улиц после прошедших в городе аномальных снегопадов перед главой Перми Алексеем Дёмкиным.

В Пермь пришли аномальные снегопады

– В городе один за другим прошли два сильных снегопада: 9-12 декабря и 18-19 декабря. Высота снежного покрова за этот период выросла с 11 до 44 см. На прошедшем заседании Пермской городской Думы депутаты отметили, что в целом качество уборки городских улиц улучшилось, однако указали на отдельные недоработки, – в ходе заседания штаба отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

По информации департамента дорог и благоустройства администрации Перми, с начала зимы с улиц города вывезли более 210 тысяч кубометров снега, было использовано 15 тысяч тонн противогололедных материалов.

В период обильных снегопадов на содержании улично-дорожной сети города работали около 327 единиц техники и более 300 дорожных рабочих, как в дневное, так и ночное время.

Тем не менее, на заседании городского штаба по благоустройству озвучили ряд нарушений со стороны подрядных организаций: сроки вывоза снега; складирование снежных валов на тротуаре и парковочных карманах; отсутствие очистки от снега парковочных карманов, включая платную зону; образование скользкости на дорогах, тротуарах, лестничных спусках, возле остановок общественного транспорта; наличие наката и колейности на проезжей части, влияющих на безопасность дорожного движения; заужение проезжей части; недостаточное количество дорожной техники в период обильных осадков; недостаточный контроль со стороны администрации района.

На контроле городских властей

В Перми ведется постоянный мониторинг метеорологических условий: в период обильных снегопадов организовали круглосуточное дежурство ответственных специалистов районных администраций. В некоторых районах города подрядные организации привлекли к работе дополнительную технику и рабочих.

Специалисты районных администраций провели контрольные рейды, в ходе которых указали подрядчикам на выявленные недочеты. Отдельное внимание уделялось обработке обращений жителей на портале «Управляем вместе» и в социальных сетях.

На состоявшемся городском штабе по благоустройству главы районных администраций отчитались о проделанной работе.

Руководитель администрации Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич доложил главе Перми Алексею Дёмкину о мерах воздействия на подрядную организацию ООО «ДСТ-Строй» Главе Перми доложил.

В первой половине декабря, еще до начала аномальных снегопадов, в ходе обследования территории района Александр Хаткевич лично озвучивал замечания по уборке снега и наледи подрядчику. Представители компании обещали усилить работу по содержанию дорог и тротуаров, однако обещания не были выполнены. С начала зимнего периода оплата подрядчику по контрактам уже была снижена на 2,5 млн рублей за выявленные нарушения.

С 1 февраля 2023 года администрация района намерена расторгнуть с компанией один из муниципальных контрактов – на содержание перехода от улицы Стахановской до Восточного обхода. В случае отсутствия улучшений в работе подрядчика будут расторгнуты и 2 остальных муниципальных контракта – на уборку других территорий Мотовилихи.

Сейчас администрация Мотовилихинского района привлекает другие подрядные организации для уборки снега у объектов социальной сферы, а также продолжает применять штрафные санкции к ООО «ДСТ-Строй».

Глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов также вынесет штрафные санкции в отношении подрядчиков, которые не обеспечили вывоз снега с улиц, в том числе и центральных, в нормативные сроки. По итогам декабря по двум муниципальным контрактам будет удержана рекордная сумма за время работы подрядных организаций на территории района – 7,8 млн рублей. Кроме того, один муниципальный контракт с компанией «ДТИ» уже расторгнут.

С 21 декабря содержание левобережной части Ленинского района осуществляет специально созданное краевое учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба». Второй муниципальный контракт Ленинского района, предусматривающий содержание правобережной части, обслуживается компанией «ДСТ-Строй». По итогам нового конкурса с 1 февраля 2023 года эта территория будет обслуживаться новым подрядчиком – ООО «Стройград плюс».

По итогам заседания городского штаба по благоустройству глава Перми Алексей Дёмкин дал поручение сосредоточиться на уборке снега на тротуарах, остановочных комплексах, подходах к пешеходным переходам, усилить работу «ручников». Кроме того, в дневное время, когда работа техники в центре затруднена из-за загруженности дорожной сети, необходимо выделить силы для прочистки дорог частного сектора.

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