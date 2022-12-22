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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 6:02

В Перми на «Мотовилихинских заводах» вспыхнула вентиляция

Сейчас устанавливаются причины ЧП
Лела Минадзе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 22 декабря на территории «Мотовилихинских заводов» в Перми произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 08:37. Выяснилось, что в одном из строений горела вентиляция. Огонь охватил 0,5 метров квадратных.

В тушении принимали участие 22 человека личного состава и 7 единиц техники. Пожар локализовали в 08:55, а полностью потушили — в 08:59. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек. Погибших и пострадавших нет. Сейчас завод продолжает работать в штатном режиме.

После ЧП проводятся проверки. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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