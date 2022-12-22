Пять пермских больниц нарушили правила хранения персональных данных пациентов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мотовилихинском районе Перми пять медучреждений неправильно хранили персональные данные пациентов. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницах установили специальное программное оборудование для защиты данных о пациентах. В пяти медучреждениях это оборудование не использовалось.

Так, в числе нарушителей «Городская поликлиника №7», «Краевая стоматологическая поликлиника №2», «Городская детская клиническая больница №13», «Клиническая медико-санитарная часть №1» и «Городская детская клиническая поликлиника №1».

Руководителям больниц внесли представления, а виновных привлекли к ответсвенности. На сегодняшний день все нарушения устранены.

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