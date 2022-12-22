В Перми резко потеплеет до 0 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми 23 декабря ожидается потепление до 0 градусов. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
В ночь на пятницу температура не опустится ниже -23…-25 градусов, хотя пермяков «пугали» 31-градусными морозами. Утром придет теплая воздушная масса из Западной Европы, из-за чего температура воздуха на Урале резко повысится. В результате к вечеру потеплеет до 0…-2 градусов.
Произойдет резкий температурный скачок. За 36 часов перепады составят 20 градусов.
Синоптики отметили, что это далеко не рекордный перепад температуры для пермской зимы. Например, в третьей декаде декабря 1995 года за два дня сначала потеплело с -35 градусов до +2, а затем снова похолодало до -20.
Также ближайшей ночью ожидается умеренный снегопад.
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