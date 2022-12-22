В Перми может открыться второй планетарий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская компания «Галатэя» планирует построить в Перми второй планетарий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Новый планетарий может появиться рядом с ТРК «iMALL Эспланада» по улице Петропавловской, 77. Площадь участка, который может быть передан под его строительство, составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

Пермская комиссия по землепользованию и застройке 22 декабря рассмотрит заявление краевого Агентства инвестиционного развития, которое курирует проект, с просьбой установить на участке подходящую для строительства планетария зону.

На строительство планетария может потребоваться более 100 млн рублей. Сейчас проект находится на стадии рассмотрения.

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