Фасады пермских домов на Комсомольском проспекте пообещали отремонтировать до 1 июня

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты оценили подготовку города к 300-летнему юбилею.

В рамках Часа депутата они выслушали и обсудили доклад первого заместителя главы администрации города Эдуарда Хайруллина.

На заседании говорилось о том, что зоной ответственности города при подготовке к юбилею является комплексное благоустройство городских пространств, реконструкция и строительство скверов, ремонт дорог, обновление общественного парка, развитие социальной и культурной инфраструктуры города, а также реализация проекта «Зеленое кольцо».

Что сделано, что предстоит?

В Перми уже преобразились многие общественные пространства – эспланада, набережная Камы, Комсомольский проспект, обновляются улицы Ленина и Сибирская. В конце декабря Коммунальный мост украсят архитектурной подсветкой.

В 2023 году также благоустроят набережную в Кировском районе. Продолжат благоустройство Слудской горки возле эспланады – на ней появятся обзорные площадки и удобные лестничные марши. Будут продолжать облагораживать улицу Сибирская.

Говорилось и о том, что город становится все более зеленым. В этом году отремонтировали 11 скверов, среди которых долгожданный для жителей микрорайона Вышка-2 сквер по адресу ул. Гашкова, 20, заканчиваются работы ещё на 7 объектах. В следующем году отремонтируют еще 5 скверов, а также построят 4 новых – на улицах Корсуньской, Калгановской, Генерала Черняховского и Яблочкова.

Среди приоритетных будущих проектов отметили строительство автомобильной дороги на улице Сапфирной, которую построят в 2023 году, и реконструкцию улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов – этот объект планируют сдать в 2025 году.

Плюс 44 новых трамваев

В городе активно обновляется парк общественного транспорта. В этом году в Перми уже приобрели 64 новых автобуса. В рамках концессионного соглашения о модернизации городского трамвайного комплекса приобретут 44 новых трамвая. А также до конца 2025 года отремонтируют 34 километра трамвайных путей, реконструируют депо «Балатово», обновят 7 тяговых подстанций. Стоимость проекта оценивается в 16 миллиардов рублей.

Обновляется к юбилею города и социальная инфраструктура. В этом году построили новый корпус школы «Синтез», реконструировали здание гимназии №17. К концу следующего года должны построить новые корпуса для кадетской школы имени Генералиссимуса Суворова, школы дизайна «Точка» и гимназии №33.

В следующем году в Перми обещают ввести в эксплуатацию плавательный бассейн на улице Гашкова, 20 и манеж «Спартак» в Индустриальном районе. В 2024 году должна завершиться реконструкция ледовой арены ДЮЦ «Здоровье» в Кировском районе, начнутся работы по строительству бассейна на улице Гайвинская, 50.

В городе завершается реставрация здания ТЮЗа, также для этого театра возводится малая сцена на улице Пермской, 66. Завершен капремонт ДК имени Кирова и имени Калинина. В следующем году должны закончить ремонт Дворца молодежи, в который переедет Театр имени Евгения Панфилова.

Для вовлечения активных жителей города в подготовку юбилея Перми осуществляется поддержка инициативных проектов. В этом году грантовый фонд конкурса социально-значимых проектов «Город – это мы» составит 25 миллионов рублей.

Стартовая площадка для развития города

Депутаты в целом благожелательно восприняли прозвучавшую информацию, но задали докладчику немало вопросов и высказали ряд замечаний и пожеланий.

Знают ли горожане обо всем, что делается в городе в рамках подготовки к юбилею? На этот вопрос Эдуард Хайруллин ответил, что жители и гостей города Перми могут посмотреть информацию об этом на сайте «Пермь-300».

Депутат Владимир Молоковских предложил сделать этот сайт более информативным и наглядным.

Обеспокоило депутатов и то, что на центральных улицах города затягиваются работы по ремонту фасадов зданий. Успеют ли подрядчики отремонтировать их к юбилею?

- Часть работ, действительно, пришлось сдвинуть на 2023 год, - сообщил Эдуард Хайруллин. - По всем контрактам сроки стоят до 1 мая или до июня 2023 года, и мы ведем постоянную работу с министерством ЖКХ, с фондом капремонта, чтобы успеть все завершить вовремя.

Депутат Олег Бурдин попросил Эдуарда Хайруллина уточнить, когда будут благоустроены скверы в микрорайонах Голованово, Вышка-1 и Кислотные дачи. Прозвучало, что их отремонтируют в августе будущего года.

Подводя итоги обсуждения, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил: «Нужно сделать все для того, чтобы 300-летний юбилей Перми послужил стартом для нового этапа развития города».