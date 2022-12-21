В бюджете Перми сохранятся все социальные обязательства

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На последнем в этом году пленарном заседании пермские депутаты утвердили во втором чтении бюджет Перми на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Об основных параметрах принятого основного финансового документа рассказала первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник.

В 2023 году доходы бюджета, по планам, составят 47,7 миллиарда рублей, в 2024 году - 44 миллиарда, в 2025 году - 44,8 миллиарда рублей.

При этом бюджетные расходы по годам предполагаются, соответственно, в размере 50,2 миллиарда, 43,5 миллиарда и 44,2 миллиарда рублей.

Таким образом, если в 2023 году планируется бюджетный дефицит в 2,5 миллиарда рублей, то уже в 2024 году в бюджете запланирован профицит в 500 миллионов рублей, а в 2025 году превышение доходов над расходами предполагается в объеме 600 миллионов рублей.

- Продолжаем нашу бюджетную политику и планируем в 2023-2024 годах выйти на профицит, - подчеркнула Наталья Мельник. - Наша основная задача - выполнить все социальные обязательства и обеспечить содержание вновь построенных и реконструированных объектов.

Стабильной останется и структура бюджетных расходов. Так, на финансирование сферы образования в течение трех лет выделят около 20 миллиардов рублей, на дорожное хозяйство и транспорт порядка 13 миллиардов рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство - 9,3 миллиарда рублей.

В бюджете заложены все необходимые средства для участия в национальных проектах «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Жилье и городская среда».

Предусмотрены также в достаточном объеме средства на благоустройство города и проведение мероприятий в рамках подготовки города к 300-летию Перми.

Сохранится финансирование на социальную поддержку, на развитие спорта.

Как отметил депутат Арсен Болквадзе, сфере общественного транспорта в ближайшие годы будут уделять повышенное внимание.

- Один из приоритетов города – развитие сети общественного транспорта, - подчеркнул Арсен Болквадзе. – В бюджете, который мы утвердили, предусмотрены дополнительные расходные обязательства по оплате проезда в городском транспорте для учащихся школ, техникумов и вузов и пенсионеров, которые не получают федеральной или региональной льготы.

Депутат Василий Кузнецов с удовлетворением отметил, что в бюджете города заложено финансирование спортивно-массовых мероприятий по месту жительства.

- На ремонт спортивных объектов выделяется порядка 210 миллионов рублей, запланировано проведение 200 спортивных мероприятий, планируется сдать бассейн на улице Гашкова, манеж «Спартак», - перечислил депутат. - Все эти планы получат конкретное финансовое наполнение, и, надеюсь, будут успешно реализованы.

- Мы обеспечили необходимыми средствами выполнение социальных обязательств и процесс развития города, - резюмировал Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Особенность бюджета на следующий год – это празднование 300-летнего юбилея города. Это накладывает особый отпечаток на прагматичность и продуманность главного финансового документа. В Перми продолжится строительство новых образовательных учреждений, дорог, муниципального жилья, благоустройство дворов, парков - всего того, что обеспечивается создание комфортной городской среды для качественной жизни горожан.