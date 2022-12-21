В Перми обсудили обустройство долин малых рек и городских лесов

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Как известно, к 300-летию города в Перми начали реализовывать проект «Зеленое кольцо», в рамках которого в долинах малых рек и городских лесах появятся новые благоустроенные общественные пространства, которые будут удобны для проведения активного досуга горожан.

Так, в будущем году в долине реки Егошиха должны обустроить смотровые площадки и удобные спуски, а в Черняевском лесу помимо всего прочего оборудуют отдельные дорожки для велосипедистов и пешеходов.

Но мало облагородить новые общественные пространства, необходимо также позаботиться об их надлежащем содержании.

Об этом шла речь на декабрьском пленарном заседании Пермской городской Думы. Депутаты рассмотрели и поддержали установление срока для приведения территорий речных долин, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения и городских лесов в соответствие с требованиями Правил благоустройства. И теперь они станут зоной ответственности города.

- Проект «Зеленое кольцо» очень важен для горожан, он направлен на обустройство долин малых рек, зеленых насаждений и городских лесов, - отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов. - На реализацию этого проекта, как и в целом на благоустройство города, запланированы серьезные средства в бюджете. Для нас важно контролировать, насколько эффективно и правильно эти средства расходуются, добиваться, чтобы содержание городских пространств соответствовало правилам благоустройства, чтобы совершенствовалась привлекательность облика нашего города и улучшалось качество жизни горожан. Правила благоустройства нашего города – это объемный документ, в этом году мы совместно с администрацией над ним серьезно работали и уточнили многие требования.