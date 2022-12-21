Более 200 елок и сосенок вывезли из Пермского края в 2022 году

Пермские елочки нарасхват! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский край один из крупнейших поставщиков новогодних елочек и сосенок. В этом году, по информации издания «Рифей-Пермь», из региона вывезли 212,5 тыс. деревьев. Их увозили в Беларусь, Туркмению и Казахстан, а также в Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Московскую, Ростовскую и Свердловскую области, Краснодарский и Ставропольский края.

При этом львиная доля поставок выпала на декабрь. Оно и понятно: какой Новый год без лесных красавиц! Так, 18,5 тыс. штук елочек и сосенок увезли в Беларусь и Казахстан. Еще 82,6 тыс. новогодних деревьев отправились в регионы создавать новогоднее настроение и дарить волшебство.

Уточним, вся продукция прошла лабораторный контроль. Деревья на наличие карантинных лесных вредителей досмотрели специалисты Россельхознадзора, а потом оформили на них соответствующие сертификаты.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru