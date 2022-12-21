В Перми приватизируют здание хлебозавода, построенное в 1894 году

Фото: ПО "Первый хлеб".

Комплекс старинных исторических зданий, расположенных на улице Окулова, 73а в Перми, возможно, обретет новых хозяев. Вполне вероятно, что на земельном участке развернется жилищное строительство.

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты внесли этот объект – бывший хлебозавод №1 - в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023–2025 годы.

Здание хлебозавода является объектом культурного наследия Пермского края, оно было построено в 1894 году. В 1930 году здесь было налажено первое в городе промышленное производство хлебобулочных изделий. Но со временем оно стало нерентабельным, и сейчас тут размещены склады, гараж, небольшие цеха производственного назначения.

Предполагается, что объект разделят на четыре части для проведения торгов в виде конкурса и аукциона – здание бывшего хлебозавода выделят в отдельный лот. Отдельно будут проданы здания проходной и киоска, которые попадают в границы объекта культурного наследия. Также в отдельный лот выделят участок с десятью постройками за главным зданием. Его могут отдать под жилую застройку.

- Должны быть предусмотрены строгие обязательства по сохранению внешнего облика и внутреннего наполнения исторического объекта, по его реставрации, - отметил депутат Михаил Бесфамильный. – Нам нужно активно вовлекать в оборот бывшие промышленные территории города. И хлебозавод на улице Окулова может стать ярким примером такого вовлечения с пользой для города и для бизнеса.