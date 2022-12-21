Лжепострадавшего при стрельбе в ПГНИУ в Перми могут посадить на 2,5 года

Лжепострадавший от рук Бекмансурова при стрельбе в ПГНИУ тоже может оказаться за решеткой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший студент ПГНИУ Александр Калинин может получить за свой обман реальный срок. 2,5 года запросило для лжепотерпевшего при стрельбе в Пермском университете гособвинение.

Как сообщает «АиФ-Прикамье», Александра Калинина обвиняют в «Мошенничестве при получении выплат». «Данный состав преступления полностью нашел свое подтверждение», – заявил прокурор на заседании суда. Гособвинение также обратило внимание на то, что статья, которая вменяется бывшему студенту находится в категории тяжких преступлений – предусматривает до шести лет лишения свободы.

Прокурор попросил признать Калинина виновным и назначить ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и штраф в 40 тысяч рублей.

Напомним, во время судебного процесса над устроившим 20 сентября 2021 года стрельбу в ПГНИУ Тимуром Бекмансуровым вскрылся обман со стороны одного из якобы пострадавших студентов. Александр Калинин признался, что обманул всех ради получения выплат – в тот день в вуз он не приходил.

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